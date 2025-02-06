Наибольшее количество боев между ВСУ и армией РФ происходит на Покровском направлении

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 90 боевых столкновений. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления, артиллерийское средство, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

Актуальная ситуация на фронте 6 февраля

Оперативная информация по состоянию на 08.00 06.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Галагановка, Ступочки, Клебан-Бык, Екатериновка, Дружба, Улакли, Покровск, Сергеевка, Новопавловка, Андреевка, Комар, Разлив, Бурлацкое, Богатырь, Новополь, Гуляйполе, Егоровка,

5 февраля противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 134 КАБ. Кроме этого, произвел более 5800 обстрелов, из них 107 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2293 дрона-камикадзе.

На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районах Волчанска и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении во враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Роща, Грековки, Новоегоровки, Ямполевки, Колодцев и Торского.

На Северском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах Спорного, Северского и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Временного Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеевки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаклов.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили три атаки позиций наших войск вблизи Константинополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили две атаки в направлении Новополя.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили девять атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 54 авиационных удара, с применением 78 управляемых бомб, а также совершил 415 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 — из реактивных систем залпового огня.