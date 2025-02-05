Итоги 2024 года. Сырский обнародовал цифру уничтоженных ВСУ артсистем армии РФ

Вооруженные силы Украины за 2024 год поразили 13 тысяч артиллерийских систем армии Российской Федерации.

Россия потеряла за год 13 тыс артсистем на войне против Украины

Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский.

Одной из приоритетных задач оборонной операции является уничтожение вражеской артиллерии. Только за 2024 год было поражено 13 тысяч артиллерийских систем противника. Это больше, чем вместе за два предыдущих года полномасштабного вторжения. Поделиться

В общей сложности, по словам главнокомандующего, потери врага в артиллерийских системах сейчас составляют почти 23 тысячи единиц плюс 1269 обезвреженных РСЗО захватчиков.

Эффективная контрбатарейная работа украинской артиллерии и масштабное применение беспилотных подразделений фактически свели на нет начальное доминирование артиллерии российских захватчиков на поле боя. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

К примеру, общие боевые потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 по 5 февраля 2025 составляют около 844 070 человек, в том числе за минувшие сутки — еще 1140 человек.