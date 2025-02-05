Итоги 2024 года. Сырский обнародовал цифру уничтоженных ВСУ артсистем армии РФ

Вооруженные силы Украины за 2024 год поразили 13 тысяч артиллерийских систем армии Российской Федерации.
Главные тезисы
- Украинская артиллерия и беспилотные подразделения успешно атаковали 13 тысяч артиллерийских систем армии РФ в 2024 году.
- Потери российских захватчиков войск составляют более 844 тысяч человек, включая 1140 человек за последние сутки.
- Уничтожение вражеской артиллерии является одной из приоритетных задач украинских Вооруженных сил.
- Эффективная контрбатарейная работа и применение беспилотных подразделений украинской артиллерии снизили доминирование российских захватчиков на поле боя.
- Общие боевые потери российских войск в Украине за период с 24 февраля 2022 по 5 февраля 2025 составляют около 844 070 человек.
Россия потеряла за год 13 тыс артсистем на войне против Украины
Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский.
В общей сложности, по словам главнокомандующего, потери врага в артиллерийских системах сейчас составляют почти 23 тысячи единиц плюс 1269 обезвреженных РСЗО захватчиков.
К примеру, общие боевые потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 по 5 февраля 2025 составляют около 844 070 человек, в том числе за минувшие сутки — еще 1140 человек.
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