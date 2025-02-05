Підсумки 2024 року. Сирський оприлюднив цифру знищених ЗСУ артсистем армії РФ

Збройні сили України за 2024 рік вразили 13 тисяч артилерійських систем армії Російської Федерації.
Головні тези:
- Збройні сили України у 2024 році уразили 13 тисяч артилерійських систем армії РФ.
- Олександр Сирський підкреслив успішність української контрбатарейної роботи та застосування безпілотних підрозділів.
- Втрати російських загарбників становлять понад 844 тисячі осіб, з них 1140 осіб за останню добу.
- Знищення артилерійських систем ворога є однією з пріоритетних задач українських Збройних сил.
- Українська артилерія та безпілотні підрозділи звели нанівець початкове домінування артилерії російських загарбників на полі бою.
Росія втратила за рік 13 тис артсистем на війні проти України
Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирськийі.
Загалом, за словами головнокомандувача, втрати ворога в артилерійських системах наразі становлять майже 23 тисячі одиниць плюс 1269 знешкоджених РСЗВ загарбників.
До прикладу, загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 5 лютого 2025 року становлять близько 844 070 осіб, зокрема за минулу добу — ще 1140 осіб.
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