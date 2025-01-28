Втрати РФ у війні проти України вже сягнули 833 тис солдатів

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 833 000 військових.
Головні тези:
- Станом на зараз загинуло 833 000 військових РФ у ході війни з Україною.
- Українські сили продовжують знищувати російських військових та техніку, знищено багато одиниць танків, артилерії, літаків та іншої техніки.
- На фронті зафіксовано 159 боєзіткнень. Противник вчора здійснив багато обстрілів та авіаударів на позиції українських підрозділів.
- Українські захисники успішно відбили атаки ворога на різних напрямках, включаючи Куп'янський, Лиманський, Краматорський, Торецький, Покровський та інші.
- Противник вчора здійснив більше десятка атак в районах різних населених пунктів, але українські захисники виявили високий рівень готовності та відбили усі спроби прориву.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1380 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9876 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 20 573 (+12) од.;
артилерійських систем — 22 366 (+27) од.;
РСЗВ — 1263 од.;
засоби ППО — 1050 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 399 (+72) од.;
крилатих ракет — 3053 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 35 269 (+86) од.;
спеціальної техніки — 3718 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 159 боєзіткнень.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 28 авіаударів, скинувши 60 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 87 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2411 дронів-камікадзе.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Терни, Зелена Долина, Ямполівка, Зарічне та Колодязі.
На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.
На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Костянтинопіль, Роздольне та Велика Новосілка.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-