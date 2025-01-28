Втрати РФ у війні проти України вже сягнули 833 тис солдатів

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1380 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 159 боєзіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 28 авіаударів, скинувши 60 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 87 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2411 дронів-камікадзе.