Потери РФ в войне против Украины уже достигли 833 тыс солдат
Категория
Украина
Дата публикации

Потери РФ в войне против Украины уже достигли 833 тыс солдат

Генштаб ВСУ
Потери РФ в войне против Украины уже достигли 833 тыс солдат
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 833 000 военных.

Главные тезисы

  • По состоянию на данный момент погибли 833 000 военных РФ в ходе войны с Украиной.
  • Украинские силы продолжают уничтожать российских военных и технику, уничтожены многие единицы танков, артиллерии, самолетов и другой техники.
  • На фронте зафиксировано 159 боеприкосновений. Противник вчера совершил много обстрелов и авиаударов на позиции украинских подразделений.
  • Украинские защитники успешно отразили атаки врага на разных направлениях, включая Купянский, Лиманский, Краматорский, Торецкий, Покровский и другие.
  • Противник вчера совершил более десятка атак в районах разных населенных пунктов, но украинские защитники обнаружили высокий уровень готовности и отразили все попытки прорыва.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1380 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9876 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 573 (+12) ед;

  • артиллерийских систем — 22 366 (+27) ед;

  • РСЗО — 1263 ед.;

  • средства ПВО — 1050 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 23 399 (+72) ед;

  • крылатых ракет — 3053 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 35 269 (+86) ед;

  • специальной техники — 3718 (+2) ед.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боеприкосновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 28 авиаударов, сбросив 60 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 87 из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2411 дронов-камикадзе.

  • На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой.

  • На лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Ямполевка, Заречное и Колодец.

  • На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Временного Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

  • На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецкого, Крымского, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 85 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов. Новоандреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

  • На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка.

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