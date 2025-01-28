Потери РФ в войне против Украины уже достигли 833 тыс солдат

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 833 000 военных.
Главные тезисы
- По состоянию на данный момент погибли 833 000 военных РФ в ходе войны с Украиной.
- Украинские силы продолжают уничтожать российских военных и технику, уничтожены многие единицы танков, артиллерии, самолетов и другой техники.
- На фронте зафиксировано 159 боеприкосновений. Противник вчера совершил много обстрелов и авиаударов на позиции украинских подразделений.
- Украинские защитники успешно отразили атаки врага на разных направлениях, включая Купянский, Лиманский, Краматорский, Торецкий, Покровский и другие.
- Противник вчера совершил более десятка атак в районах разных населенных пунктов, но украинские защитники обнаружили высокий уровень готовности и отразили все попытки прорыва.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1380 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9876 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 20 573 (+12) ед;
артиллерийских систем — 22 366 (+27) ед;
РСЗО — 1263 ед.;
средства ПВО — 1050 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 23 399 (+72) ед;
крылатых ракет — 3053 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 35 269 (+86) ед;
специальной техники — 3718 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боеприкосновений.
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 28 авиаударов, сбросив 60 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 87 из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2411 дронов-камикадзе.
На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой.
На лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Ямполевка, Заречное и Колодец.
На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Временного Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецкого, Крымского, Дилиевки и Щербиновки.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка.
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