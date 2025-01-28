Потери РФ в войне против Украины уже достигли 833 тыс солдат

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1380 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боеприкосновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 28 авиаударов, сбросив 60 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 87 из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2411 дронов-камикадзе.