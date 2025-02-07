ВСУ уничтожили более 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. Всего с начала этих суток произошло 116 боевых столкновений, из них 27 — на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Украинские защитники продолжают успешно сдерживать агрессивные попытки противника продвинуться вглубь территории.
  • За прошедшие сутки произошло 27 боестолкновений на Покровском направлении.
  • ВСУ активно защищают территорию на Покровском направлении, уничтожив 17 единиц автомобильной техники, 4 мотоцикла и РСЗО БМ-21 Град.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22.00 07.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надеевка, Андреевка и Дачное. До сих пор длится один бой.

Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено 250 окупантов, 131 из них — безвозвратно.

Также украинские воины уничтожили:

  • 17 единиц автомобильной техники,

  • 4 мотоцикла,

  • РСЗО "БМ-21 Град".

Также ВСУ повредили автомобиль, две артиллерийские системы, танк и реактивную систему залпового огня противника.

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