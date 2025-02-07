ВСУ уничтожили более 130 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. Всего с начала этих суток произошло 116 боевых столкновений, из них 27 — на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Украинские защитники продолжают успешно сдерживать агрессивные попытки противника продвинуться вглубь территории.
- За прошедшие сутки произошло 27 боестолкновений на Покровском направлении.
- ВСУ активно защищают территорию на Покровском направлении, уничтожив 17 единиц автомобильной техники, 4 мотоцикла и РСЗО БМ-21 Град.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22.00 07.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
С начала этих суток на Покровском направлении россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надеевка, Андреевка и Дачное. До сих пор длится один бой.
Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено 250 окупантов, 131 из них — безвозвратно.
Также украинские воины уничтожили:
17 единиц автомобильной техники,
4 мотоцикла,
РСЗО "БМ-21 Град".
Также ВСУ повредили автомобиль, две артиллерийские системы, танк и реактивную систему залпового огня противника.
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