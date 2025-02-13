ЗСУ ліквідували 1250 окупантів РФ протягом доби

Впродовж доби з 12 на 13 лютого російська армія втратила на війні проти України 1250 солдатів і понад 270 одиниць техніки. Крім того, з початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 10 тисяч танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.