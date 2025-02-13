ЗСУ ліквідували 1250 окупантів РФ протягом доби

Впродовж доби з 12 на 13 лютого російська армія втратила на війні проти України 1250 солдатів і понад 270 одиниць техніки. Крім того, з початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 10 тисяч танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Головні тези:
- Протягом доби ЗСУ ліквідували 1250 окупантів РФ та знищили понад 270 одиниць техніки.
- З початку повномасштабної війни росіяни вже втратили понад 10 тисяч танків у війні проти України.
- Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали понад 850 тисяч осіб, 10 тисяч танків та понад 20 тисяч броньованих машин.
Втрати РФ у війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 854 280 (+1250) осіб ліквідовано;
танків — 10 040 (+17) од.;
бойових броньованих машин — 20 894 (+23) од.;
артилерійських систем — 23 034 (+58) од.;
РСЗВ — 1278 (+2) од.;
засобів ППО — 1063 (+2) од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 25 072 (+153) од.;
крилатих ракет — 3063 (+6) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 37 096 (+168) од.;
спеціальної техніки — 3744 (+2) од.
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