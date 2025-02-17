Між ЗСУ та армією РФ відбулося 80 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 17.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Лісківщина Чернігівської області; Велика Писарівка, Старикове, Шалигине, Олександрівка, Прогрес, Зарічне, Бачівськ та Великий Прикіл Сумської області.

На Харківському напрямку противник атакував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, отримав відсіч. Некерованими авіаракетами ворог бив по Ветеринарному та Охримівці.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили чотири атаки поблизу Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Греківки, Зарічного та Ямполівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в районі Часового Яру та Васюківки, одну з трьох атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районі Торецька, дві атаки тривають, три штурми загарбників наші захисники вже відбили.