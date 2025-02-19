Ситуация на фронте — произошло более 70 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ

С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- За последние сутки на фронте произошло более 70 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники успешно отразили попытки российских войск продвигаться по разным направлениям.
- Российские силы осуществили артиллерийские обстрелы по населенным пунктам, но атаки были отбиты.
Актуальная ситуация на фронте 19 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 19.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении противник четырежды пытался атаковать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Волчанск, к тому же нанес авиаудара в районе населенного пункта Черноглазовка.
На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Петропавловки, атака успешно отбита.
На Лиманском направлении произошло девять боестолкновений вблизи Невского, Ямполевки, Колодцев и Григорьевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении враг атакует в районе Верхнекаменского, идет бой.
На Краматорском направлении противник три раза атаковал в районах Временного Яра и Ивановского, сейчас продолжаются два боестолкновения.
В Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Озаряновки, Торецкая и Леонидовки. Наши защитники отразили все атаки. Авиаудар потерпела Константиновка.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Восемнадцать раз за сегодняшний день начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надеевка, Андреевка и Улаклы, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеские КАБы ударили по Мирнограду и Покровску.
На Новопавловском направлении агрессор 13 раз атаковал в районах Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного, в настоящее время продолжаются шесть боестолкновений.
На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Новодаровке и Гуляйполю.
Восемь раз оккупанты пытались идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного на Ореховском направлении. Два боестолкновения продолжаются до сих пор, также враг нанес удар по Каменскому неуправляемым авиационным ракетам.
На Курщине украинские защитники отбивают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 12 боестолкновений. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны, кроме того, совершил 296 артиллерийских обстрелов, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.
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