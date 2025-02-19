Ситуация на фронте — произошло более 70 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ

Оперативная информация по состоянию на 16.00 19.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Кучеривка, Александровка, Белая Береза, Кореньок и Широкий Берег Сумской области; Заречье и Гута-Студенецкая Черниговской области.

В Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Озаряновки, Торецкая и Леонидовки. Наши защитники отразили все атаки. Авиаудар потерпела Константиновка.

На Краматорском направлении противник три раза атаковал в районах Временного Яра и Ивановского, сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении произошло девять боестолкновений вблизи Невского, Ямполевки, Колодцев и Григорьевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Петропавловки, атака успешно отбита.

На Харьковском направлении противник четырежды пытался атаковать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Волчанск, к тому же нанес авиаудара в районе населенного пункта Черноглазовка.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Восемнадцать раз за сегодняшний день начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надеевка, Андреевка и Улаклы, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеские КАБы ударили по Мирнограду и Покровску.

На Новопавловском направлении агрессор 13 раз атаковал в районах Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного, в настоящее время продолжаются шесть боестолкновений.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Новодаровке и Гуляйполю.

Восемь раз оккупанты пытались идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного на Ореховском направлении. Два боестолкновения продолжаются до сих пор, также враг нанес удар по Каменскому неуправляемым авиационным ракетам.