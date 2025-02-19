Ситуація на фронті — відбулося понад 70 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ

Оперативна інформація станом на 16.00 19.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Кучерівка, Олександрівка, Біла Береза, Кореньок та Широкий Берег Сумської області; Заріччя та Гута-Студенецька Чернігівської області.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Озарянівки, Торецька та Леонідівки. Наші захисники відбили всі атаки. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

На Краматорському напрямку противник три рази атакував в районах Часового Яру та Іванівського, наразі тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Невського, Ямполівки, Колодязів та Григорівки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до наших позицій в районі Петропавлівки, атаку успішно відбито.

На Харківському напрямку противник чотири рази намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Вовчанськ, до того ж завдав авіаудару в районі населеного пункту Чорноглазівка.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Вісімнадцять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли, чотири боєзіткнення тривають дотепер. Ворожі КАБи вдарили по Мирнограду та Покровську.

На Новопавлівському напрямку агресор 13 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного, на даний час тривають шість боєзіткнень.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Новодарівці та Гуляйполю.

Вісім разів окупанти намагались йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового на Оріхівському напрямку. Два боєзіткнення тривають дотепер, також ворог завдав удару по Кам’янському некерованими авіаційними ракетами.