ЗСУ ліквідували понад 100 окупантів РФ протягом доби на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22.00 19.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Васюківки.

Дванадцять атак загарбників зупинили українські воїни поблизу Невського, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки на Лиманському напрямку.

Три атаки ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Петропавлівки та Загризового.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 26 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, дотепер тривають три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні, на цьому напрямку, наші воїни ліквідували 101 та поранили 90 окупантів. Знищено танк, дев’ять автомобілів, шість мотоциклів, 13 БпЛА, засіб РЕБ та засіб супутникового зв'язку, також значно пошкоджено танк, бойову броньовану машину, три автомобілі та три артилерійські системи.