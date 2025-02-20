Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

За добу з 19 на 20 лютого армія Росії втратила у війні проти України 1190 солдатів. Також ЗСУ знищили багато техніки, зокрема 63 ворожих артсистеми.
Головні тези:
- За добу з 19 на 20 лютого армія Росії втратила 1190 солдатів у війні проти України.
- ЗСУ знищили 63 ворожих артсистеми та іншу техніку противника під час бойових дій.
- Загальні втрати РФ у війні проти України орієнтовно склали: понад 863 тис осіб ліквідовано, понад 10 тис танків знищено, понад 21 тис бойових броньованих машин анігільовано.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про втрати РФ повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 863 580 (+1190) осіб ліквідовано;
танків — 10 134 (+14) од.;
бойових броньованих машин — 21 112 (+14) од.;
артилерійських систем — 23 410 (+63) од.;
РСЗВ — 1291 (+3) од.;
засобів ППО — 1078 (+6) од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 26 021 (+160) од.;
крилатих ракет — 3064 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 37 961 (+136) од.;
спеціальної техніки — 3752 од.
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