Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати

За добу з 19 на 20 лютого армія Росії втратила у війні проти України 1190 солдатів. Також ЗСУ знищили багато техніки, зокрема 63 ворожих артсистеми.

Головні тези:

  • За добу з 19 на 20 лютого армія Росії втратила 1190 солдатів у війні проти України.
  • ЗСУ знищили 63 ворожих артсистеми та іншу техніку противника під час бойових дій.
  • Загальні втрати РФ у війні проти України орієнтовно склали: понад 863 тис осіб ліквідовано, понад 10 тис танків знищено, понад 21 тис бойових броньованих машин анігільовано.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про втрати РФ повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно склали:

Втрати РФ у війні проти України

  • особового складу — близько 863 580 (+1190) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 134 (+14) од.;

  • бойових броньованих машин — 21 112 (+14) од.;

  • артилерійських систем — 23 410 (+63) од.;

  • РСЗВ — 1291 (+3) од.;

  • засобів ППО — 1078 (+6) од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 331 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 26 021 (+160) од.;

  • крилатих ракет — 3064 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 37 961 (+136) од.;

  • спеціальної техніки — 3752 од.

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