Генштаб ЗСУ оновив втрати російської армії у війні проти України

За минулу добу, з 26 на 27 лютого, російська окупанти втратили у боях проти ЗСУ 1150 солдатів вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 69 артсистем, 141 дрон та 140 одиниць автотехніки.
Головні тези:
- Генштаб ЗСУ оновив втрати російської армії у війні з Україною.
- За один день російські окупанти втратили 1150 солдатів вбитими та пораненими у боях проти ЗСУ.
- Українські воїни знищили 69 артилерійських систем, 141 дрон та 140 одиниць автотехніки ворога.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 871 850 (+1150) осіб ліквідовано;
танків — 10 209 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 21 196 (+13) од.;
артилерійських систем — 23 755 (+69) од.;
РСЗВ — 1299 од.;
засобів ППО — 1086 (+1) од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 27 102 (+141) од.;
крилатих ракет — 3064 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 38 842 (+140) од.;
спеціальної техніки — 3760 (+1) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-