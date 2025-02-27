Генштаб ЗСУ оновив втрати російської армії у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив втрати російської армії у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати
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За минулу добу, з 26 на 27 лютого, російська окупанти втратили у боях проти ЗСУ 1150 солдатів вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 69 артсистем, 141 дрон та 140 одиниць автотехніки.

Головні тези:

  • Генштаб ЗСУ оновив втрати російської армії у війні з Україною.
  • За один день російські окупанти втратили 1150 солдатів вбитими та пораненими у боях проти ЗСУ.
  • Українські воїни знищили 69 артилерійських систем, 141 дрон та 140 одиниць автотехніки ворога.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 871 850 (+1150) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 209 (+8) од.;

  • бойових броньованих машин — 21 196 (+13) од.;

  • артилерійських систем — 23 755 (+69) од.;

  • РСЗВ — 1299 од.;

  • засобів ППО — 1086 (+1) од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 331 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 27 102 (+141) од.;

  • крилатих ракет — 3064 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 38 842 (+140) од.;

  • спеціальної техніки — 3760 (+1) од.

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