Між ЗСУ та армією РФ відбулося 58 бойових зіткнень від початку доби

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 58. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБи, і здійснювати наземні атаки. ЗСУ тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.
Головні тези:
- За один день відбулося 58 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ вздовж усієї лінії фронту.
- ЗСУ активно захищаються, тримаючи рубежі та відбиваючи ворожі атаки на багатьох напрямках.
- Агресивні дії окупантів включають застосування авіації та наземні атаки по населених пунктах та об'єктах Харківської області.
Актуальна ситуація на фронті 26 лютого
Оперативна інформація станом на 16.00 26.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з РФ. Під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Тур’я, Старикове, Велика Писарівка, Студенок, Чернацьке. Під авіаударами були Глухів, Миколаївка, Семенівка, Машеве.
Дві штурмові дії загарбників відбулися у бік Вовчанська та Дворічної на Харківському напрямку. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.
Ворог три рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку, триває один бій.
На Лиманському напрямку агресор атакує в районі Колодязів.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу спробу просунутись вперед поблизу Часового Яру, ще одна атака триває.
На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших військ в районах Торецька та Кримського. Три боєзіткнення тривають дотепер.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 22 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, п’ять боєзіткнень продовжуються.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак ворога в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне та Бурлацьке, ще одна атака - триває досі.
На Гуляйпільському напрямку ворог проводить дві штурмові дії в напрямку Чарівного, водночас завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.
На Оріхівському напрямку триває два боєзіткнення, противник намагається просунутись в районі П’ятихаток.
Десять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, п’ять - досі тривають. Крім того, ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинув дев’ять КАБ та здійснив 193 артилерійських обстріли.
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