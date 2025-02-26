Між ЗСУ та армією РФ відбулося 58 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 26.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з РФ. Під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Тур’я, Старикове, Велика Писарівка, Студенок, Чернацьке. Під авіаударами були Глухів, Миколаївка, Семенівка, Машеве.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 22 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, п’ять боєзіткнень продовжуються.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших військ в районах Торецька та Кримського. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу спробу просунутись вперед поблизу Часового Яру, ще одна атака триває.

На Лиманському напрямку агресор атакує в районі Колодязів.

Ворог три рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку , триває один бій.

Дві штурмові дії загарбників відбулися у бік Вовчанська та Дворічної на Харківському напрямку. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак ворога в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне та Бурлацьке, ще одна атака - триває досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводить дві штурмові дії в напрямку Чарівного, водночас завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку триває два боєзіткнення, противник намагається просунутись в районі П’ятихаток.