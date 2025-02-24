Між ЗСУ та армією РФ відбулося 69 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 24.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від обстрілів з території РФ потерпають прикордонні населені пункти, зокрема Шевченкове, Малушине, Велика Писарівка, Покровка, Олександрівка, Лугівка, Біла Береза, Тимофіївка Сумської області; Кам’янка Чернігівської області.

На Харківському напрямку наші захисники відбивають ворожий штурм в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять штурмових дій неподалік Петропавлівки та Загризового. Тривають шість боєзіткнень.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка.

Сили оборони відбивають одну атаку росіян поблизу Ступочок на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку противник атакував сім разів неподалік Торецька та Кримського. Три атаки ще тривають.