ЗСУ знищили сотні одиниць техніки росіян протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили сотні одиниць техніки росіян протягом доби

Генштаб ЗСУ
танк
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Протягом 22 лютого на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Сили оборони України ліквідували 1 180 російських загарбників та знищили понад 250 одиниць техніки ворога.

Головні тези:

  • Росіяни зазнали серйозних втрат, які обумовлені успішною обороною українських військ.
  • Армія РФ здійснила понад 5300 обстрілів та використала для атак 2785 дронів-камікадзе.

Втрати армії РФ станом на 23 лютого 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 867 180 (+1 180) осіб;

  • танків — 10 168 (+7) од;

  • бойових броньованих машин — 21 151 (+12) од;

  • артилерійських систем — 23 582 (+54) од;

  • РСЗВ — 1 296 (+1) од;

  • Засоби ППО — 1 081 (+1) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26 428 (+117) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 38 334 (+91) од;

  • Спеціальної техніки — 3 757 (+3) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 81 авіаудару, скинувши 135 КАБ.

Ба більше, армія РФ здійснила понад 5300 обстрілів та використала для атак 2785 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, 15 районів зосередження особового складу і техніки та два артилерійських засоби загарбників.

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