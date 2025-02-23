ЗСУ знищили сотні одиниць техніки росіян протягом доби

Протягом 22 лютого на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Сили оборони України ліквідували 1 180 російських загарбників та знищили понад 250 одиниць техніки ворога.
Головні тези:
- Росіяни зазнали серйозних втрат, які обумовлені успішною обороною українських військ.
- Армія РФ здійснила понад 5300 обстрілів та використала для атак 2785 дронів-камікадзе.
Втрати армії РФ станом на 23 лютого 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 867 180 (+1 180) осіб;
танків — 10 168 (+7) од;
бойових броньованих машин — 21 151 (+12) од;
артилерійських систем — 23 582 (+54) од;
РСЗВ — 1 296 (+1) од;
Засоби ППО — 1 081 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26 428 (+117) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 38 334 (+91) од;
Спеціальної техніки — 3 757 (+3) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 81 авіаудару, скинувши 135 КАБ.
Ба більше, армія РФ здійснила понад 5300 обстрілів та використала для атак 2785 дронів-камікадзе.
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