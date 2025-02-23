Росія атакувала Україну балістикою та 267 дронами

О 19:00 22 лютого країна-агресорка Росія розпочала новий повітряний напад на мирні українські міста та села. Більшість ворожих цілей вдалося знешкодити завдяки злагодженій роботі сил ППО.

Атака РФ на Україну 22-23 лютого — перші подробиці

Цього разу росіяни випустили 267 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим, а також 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях. Поширити

Окрім того, вказано, що 119 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку Білорусі, один — в Росію.