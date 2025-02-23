Россия атаковала Украину баллистикой и 267 дронами

В 19:00 22 февраля страна-агрессорка Россия начала новое воздушное нападение на мирные украинские города и села. Большинство вражеских целей удалось обезвредить благодаря слаженной работе сил ПВО.

Атака РФ на Украину 22-23 февраля — первые подробности

На этот раз россияне выпустили 267 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым, а также 3 баллистических ракеты «Искандер-М».

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 138 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Поделиться

Кроме того, указано, что 119 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении Беларуси, один — в Россию.