Россия атаковала Украину баллистикой и 267 дронами
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину баллистикой и 267 дронами

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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В 19:00 22 февраля страна-агрессорка Россия начала новое воздушное нападение на мирные украинские города и села. Большинство вражеских целей удалось обезвредить благодаря слаженной работе сил ПВО.

Главные тезисы

  • Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы были привлечены к уничтожению вражеских целей.
  • В настоящее время подтверждено сбитие 138-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в разных областях Украины.

Атака РФ на Украину 22-23 февраля — первые подробности

На этот раз россияне выпустили 267 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым, а также 3 баллистических ракеты «Искандер-М».

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 138 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Кроме того, указано, что 119 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении Беларуси, один — в Россию.

Под удар врага попали Днепропетровщина, Одесская, Полтавская, Киевская и Запорожская области.

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