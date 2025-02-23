ВСУ уничтожили сотни единиц техники россиян в течение суток

В течение 22 февраля на фронте произошло 112 боевых столкновений. Силы обороны Украины ликвидировали 1180 российских захватчиков и уничтожили более 250 единиц техники врага.

Утраты армии РФ по состоянию на 23 февраля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.02.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 867 180 (+1 180) человек;

танков — 10 168 (+7) ед;

боевых бронированных машин — 21 151 (+12) ед;

артиллерийских систем — 23 582 (+54) ед;

РСЗО — 1 296 (+1) ед;

Средства ПВО — 1081 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 26 428 (+117) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 38 334 (+91) ед;

Специальной техники — 3757 (+3) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 81 авиаудара, сбросив 135 КАБ.

Более того, армия РФ совершила более 5300 обстрелов и использовала для атак 2785 дронов-камикадзе.