ВСУ уничтожили сотни единиц техники россиян в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили сотни единиц техники россиян в течение суток

Генштаб ВСУ
армия РФ
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В течение 22 февраля на фронте произошло 112 боевых столкновений. Силы обороны Украины ликвидировали 1180 российских захватчиков и уничтожили более 250 единиц техники врага.

Главные тезисы

  • Россияне понесли серьезные потери, обусловленные успешной обороной украинских войск.
  • Армия РФ совершила более 5300 обстрелов и использовала для атак 2785 дронов-камикадзе.

Утраты армии РФ по состоянию на 23 февраля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 867 180 (+1 180) человек;

  • танков — 10 168 (+7) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 151 (+12) ед;

  • артиллерийских систем — 23 582 (+54) ед;

  • РСЗО — 1 296 (+1) ед;

  • Средства ПВО — 1081 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 26 428 (+117) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 38 334 (+91) ед;

  • Специальной техники — 3757 (+3) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 81 авиаудара, сбросив 135 КАБ.

Более того, армия РФ совершила более 5300 обстрелов и использовала для атак 2785 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, 15 районов сосредоточения личного состава и техники и два артиллерийских средства захватчика.

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