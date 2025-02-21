Сирський озвучив кількість знешкоджених ЗСУ російських окупантів з початку 2025 року

Головнокомандувач ЗС України, генерал Олександр Сирський повідомив загальну кількість російських окупантів, яких знешкодили ЗСУ за січень-лютий 2025 року.
Головні тези:
- Протягом січня-лютого 2025 року ЗСУ знешкодили понад 74 тис російських військових.
- Українська армія втратила близько 864860 осіб пораненими та загиблими з початку вторгнення Росії.
- Злагоджена бойова робота усіх складових Сил оборони України веде до успішних результатів у боротьбі з агресором.
ЗСУ знешкодили за 2 місяці понад 74 тис російських військових
Завдяки злагодженій бойовій роботі усіх складових Сил оборони України, з початку року загальні втрати окупантів у живій силі перевищили 74 тисячі осіб.
Головнокомандувач подякував українським воїнам за стійкість і відвагу.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну армія країни-агресорки втратила близько 864860 осіб пораненими і вбитими.
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