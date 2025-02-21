Сирський озвучив кількість знешкоджених ЗСУ російських окупантів з початку 2025 року
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський озвучив кількість знешкоджених ЗСУ російських окупантів з початку 2025 року

Генштаб ЗСУ
втрати

Головнокомандувач ЗС України, генерал Олександр Сирський повідомив загальну кількість російських окупантів, яких знешкодили ЗСУ за січень-лютий 2025 року. 

Головні тези:

  • Протягом січня-лютого 2025 року ЗСУ знешкодили понад 74 тис російських військових.
  • Українська армія втратила близько 864860 осіб пораненими та загиблими з початку вторгнення Росії.
  • Злагоджена бойова робота усіх складових Сил оборони України веде до успішних результатів у боротьбі з агресором.

ЗСУ знешкодили за 2 місяці понад 74 тис російських військових

Завдяки злагодженій бойовій роботі усіх складових Сил оборони України, з початку року загальні втрати окупантів у живій силі перевищили 74 тисячі осіб.

Головнокомандувач подякував українським воїнам за стійкість і відвагу.

Боротьба триває! Слава Україні!

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну армія країни-агресорки втратила близько 864860 осіб пораненими і вбитими.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати окупантів РФ у війні проти України
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
НАТО оновив втрати Росії у війні проти України
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?