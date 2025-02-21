Сырский озвучил количество обезвреженных ВСУ российских оккупантов с начала 2025 года

Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский сообщил общее количество российских оккупантов, которых обезвредили ВСУ за январь-февраль 2025 года.
Главные тезисы
- В январе-феврале 2025 года ВСУ обезвредили более 74 тыс российских военных, демонстрируя эффективность боевых действий.
- Общие потери оккупантов в живой силе с начала года превысили 74 тысячи человек, что свидетельствует об успешной обороне Украины.
- Украинская армия потеряла около 864 860 человек ранеными и убитыми с начала вторжения России, но продолжает бороться с агрессором.
ВСУ обезвредили за 2 месяца более 74 тыс. российских военных
Благодаря слаженной боевой работе всех составляющих сил обороны Украины, с начала года общие потери оккупантов в живой силе превысили 74 тысячи человек.
Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за стойкость и отвагу.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину армия страны-агрессорки потеряла около 864 860 человек ранеными и убитыми.
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