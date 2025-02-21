Сырский озвучил количество обезвреженных ВСУ российских оккупантов с начала 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский озвучил количество обезвреженных ВСУ российских оккупантов с начала 2025 года

Генштаб ВСУ
потери
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Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский сообщил общее количество российских оккупантов, которых обезвредили ВСУ за январь-февраль 2025 года.

Главные тезисы

  • В январе-феврале 2025 года ВСУ обезвредили более 74 тыс российских военных, демонстрируя эффективность боевых действий.
  • Общие потери оккупантов в живой силе с начала года превысили 74 тысячи человек, что свидетельствует об успешной обороне Украины.
  • Украинская армия потеряла около 864 860 человек ранеными и убитыми с начала вторжения России, но продолжает бороться с агрессором.

ВСУ обезвредили за 2 месяца более 74 тыс. российских военных

Благодаря слаженной боевой работе всех составляющих сил обороны Украины, с начала года общие потери оккупантов в живой силе превысили 74 тысячи человек.

Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за стойкость и отвагу.

Борьба продолжается! Слава Украине!

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину армия страны-агрессорки потеряла около 864 860 человек ранеными и убитыми.

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