Между ВСУ и армией РФ произошло 69 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности, Шевченково, Малушино, Большая Писаревка, Покровка, Александровка, Луговка, Белая Береза, Тимофеевка Сумской области; Каменка Черниговской области.

На Харьковском направлении наши защитники отражают вражеский штурм в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил девять штурмовых действий недалеко от Петропавловки и Загрызового. Продолжаются шесть боестолкновений.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка.

Силы обороны отражают одну атаку россиян вблизи Ступочек на Краматорском направлении.

На Торецком направлении противник атаковал семь раз неподалеку от Торецка и Крымского. Три атаки еще продолжаются.