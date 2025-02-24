Между ВСУ и армией РФ произошло 69 боевых столкновений с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников и несут значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 69 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 69 боевых столкновений между Вооруженными Силами Украины и армией РФ.
- Украинские защитники отражают атаки российских захватчиков на разных направлениях.
- Российский враг наносит значительные потери в живой силе и технике при штурмах на позиции обороны.
Актуальная ситуация на фронте 24 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности, Шевченково, Малушино, Большая Писаревка, Покровка, Александровка, Луговка, Белая Береза, Тимофеевка Сумской области; Каменка Черниговской области.
На Харьковском направлении наши защитники отражают вражеский штурм в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник совершил девять штурмовых действий недалеко от Петропавловки и Загрызового. Продолжаются шесть боестолкновений.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка.
Силы обороны отражают одну атаку россиян вблизи Ступочек на Краматорском направлении.
На Торецком направлении противник атаковал семь раз неподалеку от Торецка и Крымского. Три атаки еще продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надеевка, Троицкое, Андреевка и Улакли. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 17 атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг совершил десять атак вблизи Константинополя и Бурлацкого, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя.
При поддержке штурмовой авиации сегодня враг атаковал населенный пункт Каменское на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении наши войска отразили две атаки противника в сторону населенного пункта Садово.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали семь атак российских захватчиков, одно боестолкновение еще продолжается. Противник совершил более 220 обстрелов, в том числе 12 — из реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу.
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