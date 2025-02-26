Между ВСУ и армией РФ произошло 58 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с РФ. Под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Турья, Стариков, Большая Писаревка, Студенок, Чернацкое. Под авиаударами были Глухов, Николаевка, Семеновка, Машево.

На Покровском направлении сегодня враг 22 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, пять боеприкосновений продолжаются.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в районах Торецкого и Крымского. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг три раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Загрызового на Купянском направлении , идет один бой.

Два штурмовых действия захватчиков произошли в сторону Волчанская и Двухлетней на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили восемь атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное и Бурлацкое, еще одна атака — продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг проводит два штурмовых действия в направлении Волшебного, в то же время наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении длится два боестолкновения, противник пытается продвинуться в районе Пятихаток.