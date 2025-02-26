Между ВСУ и армией РФ произошло 58 боевых столкновений с начала суток

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 58. Оккупанты продолжают применять авиацию, в том числе сбрасывают КАБы, и совершать наземные атаки. ВСУ держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.
Главные тезисы
- С начала суток было зафиксировано 58 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские военные успешно отражают вражеские атаки, активно защищают рубежи и принимают необходимые меры.
- Оккупанты продолжают применять авиацию и совершать наземные атаки по различным направлениям, направляясь в различные населенные пункты и объекты Харьковской области.
Актуальная ситуация на фронте 26 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 26.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с РФ. Под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Турья, Стариков, Большая Писаревка, Студенок, Чернацкое. Под авиаударами были Глухов, Николаевка, Семеновка, Машево.
Два штурмовых действия захватчиков произошли в сторону Волчанская и Двухлетней на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.
Враг три раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Загрызового на Купянском направлении , идет один бой.
На Лиманском направлении агрессор атакует в районе Колодцев.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Часового Яра, еще одна атака продолжается.
На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в районах Торецкого и Крымского. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 22 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, пять боеприкосновений продолжаются.
На Новопавловском направлении наши защитники отразили восемь атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное и Бурлацкое, еще одна атака — продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении враг проводит два штурмовых действия в направлении Волшебного, в то же время наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.
На Ореховском направлении длится два боестолкновения, противник пытается продвинуться в районе Пятихаток.
Десять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, пять — до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил девять КАБ и совершил 193 артиллерийских обстрела.
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