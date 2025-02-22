Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 54 боевых столкновения

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 54 боевых столкновения.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 54 боевых столкновения с российскими захватчиками.
- Украинские защитники успешно отразили атаки в различных районах, нанося противнику значительные потери в технике и живой силе.
- Актуальная информация Генерального штаба ВСУ подтверждает коварные планы российских войск, включая обстрелы и авиационные удары.
Актуальная ситуация на фронте 22 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 22.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От циничных обстрелов с территории РФ подвергаются пограничные населенные пункты, в частности Янжуловка и Николаевка Черниговской области.
На Харьковском направлении враг атаковал четыре раза, в сторону Волчанска, Фиголовки и Западного, в настоящее время продолжается одно боестолкновение.
На Купянском направлении противник предпринял попытку продвинуться вперед неподалеку от Загрызового, получил отпор.
В Лиманском направлении захватническая армия атаковала три раза вблизи населенных пунктов Ивановка, Ямполевка и в Серебрянском лесу, украинские защитники отбили атаки врага.
Силы обороны трижды отражали штурмы захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.
Шесть атак россиян в районе Васюкивки, Ступочек и Белой Горы на Краматорском направлении были отбиты украинскими защитниками.
На Торецком направлении в настоящее время продолжается три боестолкновения, в целом за сегодняшний день противник атаковал семь раз неподалеку Торецка и в направлении Делиевки. Авиаудара потерпела Константиновка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улакли. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 21 атаку, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг четырежды атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое. Авиаудар потерпела Новопавловка.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку в районе Пятихаток.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили две атаки российских захватчиков. Противник нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 19 КАБов, совершил более 200 обстрелов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.
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