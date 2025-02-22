Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 54 боевых столкновения

Оперативная информация по состоянию на 16.00 22.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ подвергаются пограничные населенные пункты, в частности Янжуловка и Николаевка Черниговской области.

На Харьковском направлении враг атаковал четыре раза, в сторону Волчанска, Фиголовки и Западного, в настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник предпринял попытку продвинуться вперед неподалеку от Загрызового, получил отпор.

В Лиманском направлении захватническая армия атаковала три раза вблизи населенных пунктов Ивановка, Ямполевка и в Серебрянском лесу, украинские защитники отбили атаки врага.

Силы обороны трижды отражали штурмы захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении.

Шесть атак россиян в районе Васюкивки, Ступочек и Белой Горы на Краматорском направлении были отбиты украинскими защитниками.