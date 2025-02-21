Между ВСУ и армией РФ произошло более 50 боевых столкновений от начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 21.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с врагом. Под обстрелами российских агрессоров оказались районы населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области; Бачевск, Волковка, Кучеровка Сумской области.

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары НАРами по населенному пункту Золочев.

Наши защитники остановили три штурма захватчиков вблизи Загрызового на Купянском направлении. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны и Колодцы. Всего, с начала суток на этом направлении насчитывается уже четыре боестолкновения, из которых два продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают три вражеских попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Васюкивка, пока бои не завершились. Под авиаударами захватчиков оказались Константиновка и Часов Яр.