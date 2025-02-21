Между ВСУ и армией РФ произошло более 50 боевых столкновений от начала суток

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 53. Силы обороны Украины держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва армии РФ.
Главные тезисы
- С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 53.
- Силы обороны Украины успешно держат рубежи и принимают необходимые меры для сдерживания агрессии армии РФ.
- На различных направлениях фронта продолжаются боевые действия, включая артиллерийские обстрелы и авиационные удары.
Актуальная ситуация на фронте 21 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 21.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары НАРами по населенному пункту Золочев.
Наши защитники остановили три штурма захватчиков вблизи Загрызового на Купянском направлении. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны и Колодцы. Всего, с начала суток на этом направлении насчитывается уже четыре боестолкновения, из которых два продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении Силы обороны отражают три вражеских попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Васюкивка, пока бои не завершились. Под авиаударами захватчиков оказались Константиновка и Часов Яр.
На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районах Дилиевки и Торецкая, шесть боеприкосновений еще продолжаются. Также враг наносил авиаудары управляемыми бомбами по Торецку.
На Покровском направлении сегодня враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улаклы; одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Новопавловском направлении остановлены три штурма противника, захватчик пытался прорвать оборонные позиции украинских подразделений в районах Константинополя и Бурлацкого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Авиационные удары неуправляемыми ракетами получили населенные пункты Новополь и Гуляйполе на Гуляйпольском направлении.
В Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлениях Щербаков и Пятихаток.
Восемь раз захватчики атаковали наших защитников на Курском направлении, кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 15 КАБов, совершил 268 артиллерийских обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.
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