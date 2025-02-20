Между ВСУ и армией РФ произошло 59 боевых столкновений с начала суток

С начала суток на фронте произошло 59 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 59 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ на разных направлениях фронта.
- Украинские защитники успешно отражают атаки, держат рубежи и препятствуют противнику в исполнении его планов.
- Армия РФ нанесла обстрелы и авиаудары по населенным пунктам и позициям украинских сил обороны.
Актуальная ситуация на фронте 20 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 20.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Поповка, Пономаренко, Фотовыж Сумской области; Красный Хутор Черниговской области; Тимофеевка, Лемищине Харьковской области, к тому же нанес авиаудары в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Клинова-Новоселовка Харьковской области.
На Харьковском направлении противник три раза пытался идти на позиции Сил обороны в районах Волчанска и Западного, одно столкновение продолжается.
На Купянском направлении враг проводит две атаки в районе Загрызового, бои продолжаются.
На Лиманском направлении наши воины отразили атаку близ Ямполевки.
На Северском направлении враг дважды безуспешно атаковал в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении противник два раза пытался продвинуться вперед в районах Временного Яра и Васюкивки, сейчас идет одно боеприкосновение.
На Торецком направлении захватчики пять раз атаковали в Торецком районе. Наши защитники отбили одну атаку, бои продолжаются.
На Покровском направлении 14 раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Луч, Покровск, Сергеевка, Надеевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.
На Новопавловском направлении агрессор 10 раз атаковал в районах Константинополя, Раздольного, Новоочередного и Привольного, в настоящее время продолжаются восемь боеприкосновений.
На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал в районах Новополья и Новоселки, один бой продолжается до сих пор.
Трижды кафиры пытались идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Новоандреевки и Степного на Ореховском направлении. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Курщине украинские защитники отбивают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 14 боестолкновений. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 10 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны, кроме того, совершил 201 артиллерийский обстрел, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
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