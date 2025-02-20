Между ВСУ и армией РФ произошло 59 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 20.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Поповка, Пономаренко, Фотовыж Сумской области; Красный Хутор Черниговской области; Тимофеевка, Лемищине Харьковской области, к тому же нанес авиаудары в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Клинова-Новоселовка Харьковской области.

На Покровском направлении 14 раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Луч, Покровск, Сергеевка, Надеевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении захватчики пять раз атаковали в Торецком районе. Наши защитники отбили одну атаку, бои продолжаются.

На Краматорском направлении противник два раза пытался продвинуться вперед в районах Временного Яра и Васюкивки, сейчас идет одно боеприкосновение.

На Купянском направлении враг проводит две атаки в районе Загрызового, бои продолжаются.

На Харьковском направлении противник три раза пытался идти на позиции Сил обороны в районах Волчанска и Западного, одно столкновение продолжается.

На Новопавловском направлении агрессор 10 раз атаковал в районах Константинополя, Раздольного, Новоочередного и Привольного, в настоящее время продолжаются восемь боеприкосновений.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал в районах Новополья и Новоселки, один бой продолжается до сих пор.

Трижды кафиры пытались идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Новоандреевки и Степного на Ореховском направлении. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.