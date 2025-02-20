Між ЗСУ та армією РФ відбулося 59 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 20.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Попівка, Пономаренки, Фотовиж Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області; Тимофіївка, Леміщине Харківської області, до того ж завдав авіаударів в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Клинова-Новоселівка на Харківщині.

На Покровському напрямку 14 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Промінь, Покровськ, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів атакували в районі Торецька. Наші захисники відбили одну атаку, бої тривають.

На Краматорському напрямку противник два рази намагався просунутись уперед в районах Часового Яру та Васюківки, наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог проводить дві атаки в районі Загризового, бої тривають.

На Харківському напрямку противник три рази намагався йти на позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Западного, одне зіткнення ще триває.

На Новопавлівському напрямку агресор 10 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного, на даний час тривають вісім боєзіткнень.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував в районах Новопілля та Новосілки, один бій триває дотепер.

Тричі окупанти намагались йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Новоандріївки та Степового на Оріхівському напрямку. Два боєзіткнення тривають дотепер.