Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 50 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 21.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з ворогом. Під обстрілами російських агресорів опинилися райони населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області; Бачівськ, Вовківка, Кучерівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів НАРами по населеному пункту Золочів.

Наші захисники зупинили три штурми загарбників поблизу Загризового на Куп’янському напрямку. Ще одне боєзіткнення продовжується до цього часу.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни та Колодязі. Всього, з початку доби на цьому напрямку нараховується вже чотири боєзіткнення, з яких два тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі спроби просунутись вперед поблизу населеного пункту Васюківка, наразі бої не завершились. Під авіаударами загарбників опинились Костянтинівка та Часів Яр.