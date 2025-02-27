Генштаб ВСУ обновил потери российской армии в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил потери российской армии в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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За минувшие сутки, с 26 на 27 февраля, российские оккупанты потеряли в боях против ВСУ 1150 солдат убитыми и ранеными. Также украинские воины уничтожили 69 артсистем, 141 дрон и 140 единиц автотехники.

Главные тезисы

  • По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты потеряли 1150 солдат за минувшие сутки в боях против ВСУ.
  • Украинские воины уничтожили 69 артсистем, 141 дрон и 140 единиц автотехники врага.
  • Общие боевые потери противника ориентировочно составили более 870 тысяч человек, а также танки, бронетехнику, авиацию и другую военную технику.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Утраты армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 871 850 (+1150) человек ликвидировано;

  • танков — 10 209 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 196 (+13) ед;

  • артиллерийских систем — 23 755 (+69) ед;

  • РСЗО — 1299 ед.;

  • средств ПВО — 1086 (+1) ед;

  • самолетов — 370 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 27 102 (+141) ед;

  • крылатых ракет — 3064 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 38 842 (+140) ед;

  • специальной техники — 3760 (+1) ед.

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