Генштаб ВСУ обновил потери российской армии в войне против Украины

За минувшие сутки, с 26 на 27 февраля, российские оккупанты потеряли в боях против ВСУ 1150 солдат убитыми и ранеными. Также украинские воины уничтожили 69 артсистем, 141 дрон и 140 единиц автотехники.
Главные тезисы
- По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты потеряли 1150 солдат за минувшие сутки в боях против ВСУ.
- Украинские воины уничтожили 69 артсистем, 141 дрон и 140 единиц автотехники врага.
- Общие боевые потери противника ориентировочно составили более 870 тысяч человек, а также танки, бронетехнику, авиацию и другую военную технику.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 871 850 (+1150) человек ликвидировано;
танков — 10 209 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 21 196 (+13) ед;
артиллерийских систем — 23 755 (+69) ед;
РСЗО — 1299 ед.;
средств ПВО — 1086 (+1) ед;
самолетов — 370 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 27 102 (+141) ед;
крылатых ракет — 3064 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 38 842 (+140) ед;
специальной техники — 3760 (+1) ед.
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