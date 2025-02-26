ВСУ ликвидировали более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22.00 26.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генштабом ВСУ.

Пять штурмовых действий противника в сторону Волчанска, Строевки и Двухлетней отразили украинцы на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник четырежды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки и Загрызового, продолжается одно боеприкосновение.

Пять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи Колодцев, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины. Наши защитники отбили три атаки противника, продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении наши воины успешно отразили атаку противника в районе Григоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеских попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Новомаркового и Ступок.