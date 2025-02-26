ВСУ ликвидировали более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток произошло 98 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных и 69 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 84 КАБ; 1112 ударов дронами-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов с использованием различных типов вооружения.

Главные тезисы

  • Украинские войска отразили многочисленные атаки в различных районах, в том числе Волчанска, Строевки, Двухлетней на Харьковском направлении.
  • В течение суток произошло 98 боевых столкновений, противник нанес множество ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам, однако украинские защитники успешно держали оборону.
  • Российские оккупанты пытались продвинуться в разных направлениях, однако украинские защитники отразили атаки и ликвидировали значительное количество врагов.

Актуальная ситуация на фронте 26 февраля

Оперативная информация по состоянию на 22.00 26.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генштабом ВСУ.

  • Пять штурмовых действий противника в сторону Волчанска, Строевки и Двухлетней отразили украинцы на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.

  • На Купянском направлении противник четырежды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки и Загрызового, продолжается одно боеприкосновение.

  • Пять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи Колодцев, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины. Наши защитники отбили три атаки противника, продолжаются два боестолкновения.

  • На Северском направлении наши воины успешно отразили атаку противника в районе Григоровки.

  • На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеских попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Новомаркового и Ступок.

  • Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецкого и Крымского. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов — в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка.

По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 321 оккупанта, 153 из них — безвозвратно. Также наши защитники уничтожили 13 единиц автомобильной техники, два орудия и три мотоцикла, кроме этого, значительно повредили танк и девять единиц автомобильной техники захватчиков.

  • На Новопавловском направлении наши защитники отразили 17 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.

  • На Гуляйпольском направлении враг проводил три штурмовых действия в направлении Волшебного, в то же время наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.

  • На Ореховском направлении произошло два боестолкновения, противник пытался продвинуться в районе Пятихаток.

  • Восемнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. За сутки враг совершил 415 артиллерийских обстрелов, в том числе 35 — из реактивных систем залпового огня, нанес 11 авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб.

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