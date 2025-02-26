ЗСУ ліквідували понад 150 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Оперативна інформація станом на 22.00 26.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генштабом ЗСУ.

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька та Кримського. Три боєзіткнення досі тривають.

П’ять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини. Наші оборонці відбили три атаки противника, тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки та Загризового, триває одне боєзіткнення.

П’ять штурмових дій противника в бік Вовчанська, Строївки та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів — в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

За попередніми підрахунками за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 321 окупанта, 153 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили 13 одиниць автомобільної техніки, дві гармати і три мотоцикли, окрім цього, значно пошкодили танк та дев’ять одиниць автомобільної техніки загарбників.