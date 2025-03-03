ВСУ ликвидировали более 1300 оккупантов РФ в течение суток

За последние сутки, со 2 на 3 марта, российская армия потеряла в боях против Украины 1350 военных. Всего с 2022 года потери РФ превысили 878 тысяч солдат.
Главные тезисы
- Потери российской армии за последние сутки составили более 1300 военных, в том числе техника и летательные аппараты.
- Общие потери РФ с начала войны с Украиной превысили 878 тысяч военнослужащих.
- Военные силы Украины сообщают о значительных результативных боях и успешной борьбе с оккупантами.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Новые цифры вражеских потерь сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 878 070 (+1350) человек;
танков — 10 252 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 21 290 (+16) ед;
артиллерийских систем — 24 019 (+60) ед;
РСЗО — 1306 ед.;
средств ПВО — 1093 (+2) ед;
самолетов — 370 ед;
вертолетов — 331 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 27 655 (+61) ед;
крылатых ракет — 3085 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 39 327 (+109) ед;
специальной техники — 3763 ед.
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