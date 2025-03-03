ВСУ ликвидировали более 1300 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1300 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За последние сутки, со 2 на 3 марта, российская армия потеряла в боях против Украины 1350 военных. Всего с 2022 года потери РФ превысили 878 тысяч солдат.

Главные тезисы

  • Потери российской армии за последние сутки составили более 1300 военных, в том числе техника и летательные аппараты.
  • Общие потери РФ с начала войны с Украиной превысили 878 тысяч военнослужащих.
  • Военные силы Украины сообщают о значительных результативных боях и успешной борьбе с оккупантами.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Новые цифры вражеских потерь сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 878 070 (+1350) человек;

  • танков — 10 252 (+11) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 290 (+16) ед;

  • артиллерийских систем — 24 019 (+60) ед;

  • РСЗО — 1306 ед.;

  • средств ПВО — 1093 (+2) ед;

  • самолетов — 370 ед;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 27 655 (+61) ед;

  • крылатых ракет — 3085 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 39 327 (+109) ед;

  • специальной техники — 3763 ед.

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