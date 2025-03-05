Між ЗСУ та армією РФ відбулося 59 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 05.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Хрінівка, Ясна Поляна Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області.

Триває бій на Харківському напрямку, російські окупанти намагаються прорвати оборонні рубежі українського війська у напрямку Вовчанська. Ситуація перебуває під контролем Сил оборони, наші захисники дають гідну відсіч російським загарбникам.

На Куп’янському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Голубівка, але наші захисники успішно зупинили ворожі намагання йти вперед.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Новомихайлівки та Нового. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки противника в районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Торецька, Дачного та Диліївки, де Сили оборони відбили дев’ять штурмів російських підрозділів, ще три боєзіткнення тривають дотепер.