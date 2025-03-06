ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ в течение суток

В сутки с 5 на 6 марта российские войска потеряли в войне против Украины 1140 солдат, 5 танков и 80 беспилотных летательных аппаратов.
Главные тезисы
- За последние сутки ВСУ зафиксировали ликвидацию более 1100 оккупантов РФ.
- Российские войска потеряли 1140 солдат, 5 танков и 80 беспилотных летательных аппаратов в ходе ежедневных боевых действий.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 881 800 (1140) человек ликвидировано;
танков — 10 261 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 21 311 (+7) ед;
артиллерийских систем — 24 108 (+21) ед;
РСЗО — 1306 ед.;
средств ПВО — 1096 (+2) ед;
самолетов — 370 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 27 929 (+80) ед;
крылатых ракет — 3085 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 39 606 (+94) ед;
специальной техники — 3769 ед.
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