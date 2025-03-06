ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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В сутки с 5 на 6 марта российские войска потеряли в войне против Украины 1140 солдат, 5 танков и 80 беспилотных летательных аппаратов.

Главные тезисы

  • За последние сутки ВСУ зафиксировали ликвидацию более 1100 оккупантов РФ.
  • Российские войска потеряли 1140 солдат, 5 танков и 80 беспилотных летательных аппаратов в ходе ежедневных боевых действий.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери армии РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 881 800 (1140) человек ликвидировано;

  • танков — 10 261 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 311 (+7) ед;

  • артиллерийских систем — 24 108 (+21) ед;

  • РСЗО — 1306 ед.;

  • средств ПВО — 1096 (+2) ед;

  • самолетов — 370 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 27 929 (+80) ед;

  • крылатых ракет — 3085 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 39 606 (+94) ед;

  • специальной техники — 3769 ед.

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