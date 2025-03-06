ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів РФ протягом доби

За добу з 5 на 6 березня російські війська втратили у війні проти України 1140 солдатів, 5 танків і 80 безпілотних літальних апаратів.
Головні тези:
- Збройні Сили України зафіксували ліквідацію понад 1100 ворожих бійців під час щоденних бойових дій.
- Протягом однієї доби російські війська втратили 1140 солдатів, 5 танків і 80 безпілотних літальних апаратів.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 881 800 (+1140) осіб ліквідовано;
танків — 10 261 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 21 311 (+7) од.;
артилерійських систем — 24 108 (+21) од.;
РСЗВ — 1306 од.;
засобів ППО — 1096 (+2) од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 27 929 (+80) од.;
крилатих ракет — 3085 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 39 606 (+94) од.;
спеціальної техніки — 3769 од.
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