ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

За добу з 5 на 6 березня російські війська втратили у війні проти України 1140 солдатів, 5 танків і 80 безпілотних літальних апаратів.

Головні тези:

  • Збройні Сили України зафіксували ліквідацію понад 1100 ворожих бійців під час щоденних бойових дій.
  • Протягом однієї доби російські війська втратили 1140 солдатів, 5 танків і 80 безпілотних літальних апаратів.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати армії РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 881 800 (+1140) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 261 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин — 21 311 (+7) од.;

  • артилерійських систем — 24 108 (+21) од.;

  • РСЗВ — 1306 од.;

  • засобів ППО — 1096 (+2) од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 331 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 27 929 (+80) од.;

  • крилатих ракет — 3085 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 39 606 (+94) од.;

  • спеціальної техніки — 3769 од.

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