Між ЗСУ та армією РФ відбулося 56 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 07.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Пономаренки Сумської області. Крім того, ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Розсоші та Попівка Сумської області.

Сьогодні українські воїни відбивають дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Гранів.

На Куп’янському напрямку ворог штурмує позиції наших захисників неподалік Загризового, на даний час триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів, поблизу Греківки, Торського та в напрямках Нового і Новомихайлівки. Три боєзіткнення досі продовжуються.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував поблизу Білогорівки, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають чотири спроби окупантів просунутись вперед в районах Оріхово-Василівки та Часового Яру, ще два боєзіткнення вже завершились. Ворог завдав авіаудару по Часовому Яру.