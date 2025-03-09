ВСУ отразили 18 атак армии РФ на Сиверском направлении с начала суток

С начала суток на фронте произошло 95 боеприкосновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- Украинские защитники отразили 18 атак армии РФ на Сиверском направлении с начала суток.
- Российские войска сталкиваются с активным сопротивлением украинских военных, пытающихся продвигаться по различным направлениям.
- На фронте произошло 95 боестолкновений, а атаки российских захватчиков были отбиты в районах Харькова, Купянска, Краматорска и других населенных пунктов.
Актуальная ситуация на фронте 9 марта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Пострадали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы населённых пунктов Украины, среди которых Уланово, Турья, Свободное Сумской области; Карповичи, Янжуловка, Тимоновичи и Блешня Черниговской области.
На Харьковском направлении Силы обороны отразили три вражеских штурма войск близ Волчанска. Кроме того, враг нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Боровая и Казачья Лопань.
На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Петропавловки и Загрызового.
Агрессор также увеличил количество атак до девяти на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполевка, 11 боев продолжаются.
Активизировались захватчики на Северском направлении, совершив за сегодня уже 18 атак, семь из которых украинские воины в настоящее время уже отбили. Подразделения оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.
На Краматорском направлении наши защитники отбивают атаку врага, еще три боестолкновения уже завершились, противник проводит активные действия в районах Временного Яра, Григорьевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг 13 раз пытался идти вперед в районах Торецка, Дружбы и Дачного. В настоящее время длится шесть боестолкновений.
На Покровском направлении враг 20 раз начинал столкновение разной интенсивности. Наши защитники отразили 17 вражеских атак в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Надеевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы. Сейчас продолжаются еще три боестолкновения. Авиация противника нанесла удары КАБами по Покровску, Надеевке, Отрадному и Зверевому.
Одну атаку на Новопавловском направлении отразили украинские защитники вблизи Скудного.
На Гуляйпольском направлении, в районах Новополя и Привольного, в настоящее время завершилось два боестолкновения, еще четыре атаки захватчиков продолжаются. Авиаудары КАБы и неуправляемые ракеты получили населенные пункты Гуляйполе и Шевченко.
На Ореховском направлении захватчики трижды шли вперед вблизи Степного и Щербаков, один бой продолжается. Удары НАРами получила Новоандреевка.
На Курщине украинские защитники отбили 15 атак захватчиков, шесть боеприкосновений еще продолжаются. Кроме того, враг совершил 12 авиационных ударов, сбросив 13 КАБов, также нанес 257 артиллерийских обстрелов, в том числе десять из реактивной системы залпового огня.
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