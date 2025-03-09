ВСУ отразили 18 атак армии РФ на Сиверском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Пострадали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы населённых пунктов Украины, среди которых Уланово, Турья, Свободное Сумской области; Карповичи, Янжуловка, Тимоновичи и Блешня Черниговской области.

На Харьковском направлении Силы обороны отразили три вражеских штурма войск близ Волчанска. Кроме того, враг нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Боровая и Казачья Лопань.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Петропавловки и Загрызового.

Агрессор также увеличил количество атак до девяти на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполевка, 11 боев продолжаются.

Активизировались захватчики на Северском направлении, совершив за сегодня уже 18 атак, семь из которых украинские воины в настоящее время уже отбили. Подразделения оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении наши защитники отбивают атаку врага, еще три боестолкновения уже завершились, противник проводит активные действия в районах Временного Яра, Григорьевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг 13 раз пытался идти вперед в районах Торецка, Дружбы и Дачного. В настоящее время длится шесть боестолкновений.