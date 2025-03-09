ЗСУ відбили 18 атак армії РФ на Сіверському напрямку від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 09.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Постраждали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони населених пунктів України, серед яких Уланове, Тур’я, Вільне Сумської області; Карповичі, Янжулівка, Тимоновичі та Блешня Чернігівської області.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожих штурми військ поблизу Вовчанська. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Борова та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Петропавлівки та Загризового.

Агресор також збільшив кількість атак до дев’яти на Лиманському напрямку. Атакував поблизу населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка, 11 боїв наразі тривають.

Активізувалися загарбники на Сіверському напрямку, здійснивши за сьогодні вже 18 атак, сім з яких українські воїни на даний час вже відбили. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають атаку ворога, ще три боєзіткнення вже завершились, противник проводить активні дії в районах Часового Яру, Григорівки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог 13 разів намагався йти вперед в районах Торецька, Дружби та Дачного. На даний час триває шість боєзіткнень.