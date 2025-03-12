Покровское и Торецкое направления остаются самыми горячими на фронте

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. В настоящее время враг 66 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском и Торецком направлениях.
Главные тезисы
- Противник продолжает атаковать позиции Сил обороны в глубину территории Украины, особенно активно на Покровском и Торецком направлениях.
- Украинские защитники отбивают немало атак противника, защищая населенные пункты от вражеских атак.
- Ситуация на фронте на 12 марта остается напряженной, с боевыми столкновениями и артиллерийскими обстрелами.
Актуальная ситуация на фронте 12 марта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 12.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в том числе населенные пункты Александровка, Барановка, Стариково, Комаровка Сумской области; Архиповка Черниговской области.
Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении украинские подразделения отразили две атаки в районе населенного пункта Мирное.
Четыре боеприкосновения зафиксированы на Северском направлении , бои не утихают до сих пор в районе Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
В настоящее время на Торецком направлении произошло девять вражеских атак. Враг атаковал в районах Торецкая, Дружбы и Озаряновки. Наши защитники дают достойный отпор, сейчас продолжаются четыре боестолкновения.
Горячее сегодня на Покровском направлении: с начала суток оккупанты совершили уже 27 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Даченское, Новоукраинка, Шевченко, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Надеевка и Андре. Силы обороны, сдерживая враждебный натиск, отразили 17 атак противника, десять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиация противника нанесла авиаудары КАБы по Покровску и Леонтовичам.
На Новопавловском направлении захватчики шесть раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив и Бурлацкое, украинские защитники отбили все атаки врага.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили три вражеских атаки в районах Привольного и Новодаровки. Авиационные удары неуправляемыми ракетами получили населенные пункты Новополь и Гуляйполе.
На Ореховском направлении захватчики при поддержке штурмовой авиации атакуют в районе Пятихаток и в направлении Новоандреевки, в настоящее время одну атаку врага удалось отбить, еще две — продолжаются.
На Курщине, по имеющейся в настоящее время информации, наши защитники отбили одну атаку захватчиков. Кроме того, враг трижды наносил авиационных ударов, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы, и совершил 144 артиллерийских обстрела, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.
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