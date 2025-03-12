Покровское и Торецкое направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16.00 12.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в том числе населенные пункты Александровка, Барановка, Стариково, Комаровка Сумской области; Архиповка Черниговской области.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили две атаки в районе населенного пункта Мирное.

Четыре боеприкосновения зафиксированы на Северском направлении , бои не утихают до сих пор в районе Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

В настоящее время на Торецком направлении произошло девять вражеских атак. Враг атаковал в районах Торецкая, Дружбы и Озаряновки. Наши защитники дают достойный отпор, сейчас продолжаются четыре боестолкновения.