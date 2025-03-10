Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За сутки с 9 на 10 марта армия российских захватчиков потеряла на войне с Украиной 1190 солдат, 40 боевых бронированных машин и 241 беспилотный летательный аппарат.

Главные тезисы

  • За сутки с 9 на 10 марта армия России потеряла значительное количество военной техники и солдат в ходе войны с Украиной.
  • Общие потери армии РФ за период с 24 февраля 2022 по 10 марта 2025 включают в себя потери танков, бронированных машин, авиации и другой техники.
  • Генштаб ВСУ сообщает о ликвидации около 886 320 военнослужащих противника за указанный период.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 886 320 (+1190) человек ликвидировано;

  • танков — 10 292 (+18) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 400 (+40) ед;

  • артиллерийских систем — 24 271 (+65) ед;

  • РСЗО — 1311 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1102 (+1) ед;

  • самолетов — 370 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 28 603 (+241) ед;

  • крылатых ракет — 3120 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 40 071 (+138) ед;

  • специальной техники — 3773 ед.

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Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины
Генштаб ВСУ
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Генштаб ВСУ обновил потери российской армии в войне против Украины
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
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Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ на фронте
Генштаб ВСУ
ВСУ

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