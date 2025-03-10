Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

За сутки с 9 на 10 марта армия российских захватчиков потеряла на войне с Украиной 1190 солдат, 40 боевых бронированных машин и 241 беспилотный летательный аппарат.
Главные тезисы
- За сутки с 9 на 10 марта армия России потеряла значительное количество военной техники и солдат в ходе войны с Украиной.
- Общие потери армии РФ за период с 24 февраля 2022 по 10 марта 2025 включают в себя потери танков, бронированных машин, авиации и другой техники.
- Генштаб ВСУ сообщает о ликвидации около 886 320 военнослужащих противника за указанный период.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 886 320 (+1190) человек ликвидировано;
танков — 10 292 (+18) ед;
боевых бронированных машин — 21 400 (+40) ед;
артиллерийских систем — 24 271 (+65) ед;
РСЗО — 1311 (+1) ед;
средств ПВО — 1102 (+1) ед;
самолетов — 370 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 28 603 (+241) ед;
крылатых ракет — 3120 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 40 071 (+138) ед;
специальной техники — 3773 ед.
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