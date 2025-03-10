Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

За добу з 9 на 10 березня армія російських загарбників втратила на війні з Україною 1190 солдатів, 40 бойових броньованих машин і 241 безпілотний літальний апарат.
Головні тези:
- Протягом доби армія російських загарбників втратила 1190 солдатів, 40 бойових броньованих машин і 241 безпілотний літальний апарат.
- Загальні втрати ворожого війська з 24 лютого 2022 року по 10 березня 2025 року складаються зі значною кількістю одиниць військової техніки та особового складу.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 886 320 (+1190) осіб ліквідовано;
танків — 10 292 (+18) од.;
бойових броньованих машин — 21 400 (+40) од.;
артилерійських систем — 24 271 (+65) од.;
РСЗВ — 1311 (+1) од.;
засобів ППО — 1102 (+1) од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 28 603 (+241) од.;
крилатих ракет — 3120 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 40 071 (+138) од.;
спеціальної техніки — 3773 од.
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