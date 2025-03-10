Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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За добу з 9 на 10 березня армія російських загарбників втратила на війні з Україною 1190 солдатів, 40 бойових броньованих машин і 241 безпілотний літальний апарат.

Головні тези:

  • Протягом доби армія російських загарбників втратила 1190 солдатів, 40 бойових броньованих машин і 241 безпілотний літальний апарат.
  • Загальні втрати ворожого війська з 24 лютого 2022 року по 10 березня 2025 року складаються зі значною кількістю одиниць військової техніки та особового складу.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 886 320 (+1190) осіб ліквідовано;

  • танків — 10 292 (+18) од.;

  • бойових броньованих машин — 21 400 (+40) од.;

  • артилерійських систем — 24 271 (+65) од.;

  • РСЗВ — 1311 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1102 (+1) од.;

  • літаків — 370 од.;

  • гелікоптерів — 331 од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 28 603 (+241) од.;

  • крилатих ракет — 3120 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 40 071 (+138) од.;

  • спеціальної техніки — 3773 од.

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Категорія
Україна
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Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні проти України
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ оновив втрати російської армії у війні проти України
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
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Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ на фронті
Генштаб ЗСУ
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