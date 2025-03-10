Торецький напрямок став найгарячішим на фронті — що відбувається

Оперативна інформація станом на 16.00 10.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Постраждали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони населених пунктів України, серед яких Попівка, Ходине, Дмитрівка, Уланове Сумської області; Карповичі Чернігівської області; Відродженівське Харківської області.

На Харківському напрямку Сили оборони відбивали два ворожі штурми поблизу Вовчанська, один бій ще триває. Крім того, ворог завдав авіаційного удару керованими авіабомбами по району Малої Вовчої.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки, отримав відсіч.

Агресор збільшив кількість атак до дев’яти на Лиманському напрямку. Атакував поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Ямполівка, Новолюбівка та Торське, один бій наразі ще триває.

На Сіверському напрямку противник здійснив за сьогодні вже дев’ять атак, вісім з яких українські воїни на даний час відбили. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають одну атаку ворога в бік Білої Гори.