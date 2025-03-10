Торецкое направление стало самым горячим на фронте — что происходит

Оперативная информация по состоянию на 16.00 10.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении агрессор 16 раз пытался идти вперед в районах населенных пунктов Дачное, Курдюмовка, Крымское, Дружба, Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжается семь боестолкновений.

На Краматорском направлении наши защитники отбивают одну атаку противника в сторону Белой Горы.

На Северском направлении противник совершил сегодня уже девять атак, восемь из которых украинские воины в настоящее время отбили. Подразделения оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

Агрессор увеличил количество атак до девяти на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Новое, Грековка, Новомихайловка, Колодцы, Зеленая Долина, Ямполевка, Новолюбовка и Торское, один бой еще продолжается.

На Купянском направлении противник в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Петропавловки, Степной Новоселовки и Богуславки, получил отпор.

На Харьковском направлении Силы обороны отражали два вражеских штурма близ Волчанска, один бой продолжается. Кроме того, враг нанес авиационный удар управляемыми авиабомбами по району Малой Волчьей.

На Покровском направлении враг 14 раз начинал столкновение разной интенсивности. Наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Валентиновка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Покровск, Удачное, Котляровка, Алексеевка и Андреевка. Авиация противника нанесла удары КАБами по Леонтовичам и Зверевому.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали 14 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Бурлацкое и в направлении Веселого. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении, в районах Новоселки и Привольного, в настоящее время завершилось три боестолкновения, еще три атаки захватчиков продолжаются. В то же время авиаудары КАБы и неуправляемые ракеты подверглись населенным пунктам Воскресенко, Шевченко, Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлении захватчики пять раз шли вперед вблизи Новоданиловки, Пятихаток и в направлении Степного, три боестолкновения до сих пор продолжаются. Удары НАРами потерпела Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении враг провел одну безуспешную попытку атаки позиций наших защитников. От авиаудара НАРами пострадало Львово.