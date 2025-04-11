У ВСУ заявили об обострении ситуации на Торецком направлении фронта

На Торецком направлении российские войска не снижают артиллерийскую активность, в то же время фиксируется повышенная разведывательная активность вражеских дронов, также враг увеличил авиационную составляющую.
Главные тезисы
- Российские войска не снижают артиллерийскую активность на Торецком направлении, повышая боевую готовность.
- Фиксируется повышенная разведывательная активность вражеских дронов и увеличение авиационной составляющей.
- Частые боестолкновения подтверждают обострение ситуации на фронте, особенно на Торецком направлении.
Ситуация на Торецком направлении фронта обострилась
Об этом сообщил спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец в телеэфире.
На Торецком направлении враг активно давит с применением всех составляющих. Не снижается артиллерийская активность, повышенная разведывательная активность дронов, увеличена авиационная составляющая, нанесение поражения с помощью КАБ по логистическим маршрутам в том числе.
Он отметил, что российские войска пытаются флангово применять штурмовые действия. Также они повысили активность в районе Пантелеймоновки, которая принадлежит Торецкому направлению.
Также Запорожец сообщил, что на Краматорском направлении Силы обороны фиксируют логистические меры по подвозу боеприпасов, провианта и сбросов с БПЛА.
Там враг активно накапливается сейчас и, скорее всего, планирует там какие-нибудь дальнейшие штурмовые действия именно с применением большего количества живой силы. Возможно, какая-нибудь механизированная составляющая со временем прибавится, пока такой составляющей не фиксируем.
Он рассказал, что за минувшие сутки в оперативной зоне ОТУ "Луганск" произошло 33 боестолкновения, из них 25 — на Торецком направлении и 8 — на Северском.
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