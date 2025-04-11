У ВСУ заявили об обострении ситуации на Торецком направлении фронта
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ заявили об обострении ситуации на Торецком направлении фронта

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

На Торецком направлении российские войска не снижают артиллерийскую активность, в то же время фиксируется повышенная разведывательная активность вражеских дронов, также враг увеличил авиационную составляющую.

Главные тезисы

  • Российские войска не снижают артиллерийскую активность на Торецком направлении, повышая боевую готовность.
  • Фиксируется повышенная разведывательная активность вражеских дронов и увеличение авиационной составляющей.
  • Частые боестолкновения подтверждают обострение ситуации на фронте, особенно на Торецком направлении.

Ситуация на Торецком направлении фронта обострилась

Об этом сообщил спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец в телеэфире.

На Торецком направлении враг активно давит с применением всех составляющих. Не снижается артиллерийская активность, повышенная разведывательная активность дронов, увеличена авиационная составляющая, нанесение поражения с помощью КАБ по логистическим маршрутам в том числе.

Он отметил, что российские войска пытаются флангово применять штурмовые действия. Также они повысили активность в районе Пантелеймоновки, которая принадлежит Торецкому направлению.

На Краматорском направлении пока не наблюдается активность именно в штурмовых действиях, но не снижается активность врага там по применению артиллерии, а также не снижается, а наоборот — повышается активность по мерам перемещения личного состава, а также наибольшее количество фиксирований переговоров личного состава по перемещению из того или иного района.

Также Запорожец сообщил, что на Краматорском направлении Силы обороны фиксируют логистические меры по подвозу боеприпасов, провианта и сбросов с БПЛА.

Там враг активно накапливается сейчас и, скорее всего, планирует там какие-нибудь дальнейшие штурмовые действия именно с применением большего количества живой силы. Возможно, какая-нибудь механизированная составляющая со временем прибавится, пока такой составляющей не фиксируем.

Он рассказал, что за минувшие сутки в оперативной зоне ОТУ "Луганск" произошло 33 боестолкновения, из них 25 — на Торецком направлении и 8 — на Северском.

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