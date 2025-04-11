У ВСУ заявили об обострении ситуации на Торецком направлении фронта

На Торецком направлении российские войска не снижают артиллерийскую активность, в то же время фиксируется повышенная разведывательная активность вражеских дронов, также враг увеличил авиационную составляющую.

Ситуация на Торецком направлении фронта обострилась

Об этом сообщил спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец в телеэфире.

На Торецком направлении враг активно давит с применением всех составляющих. Не снижается артиллерийская активность, повышенная разведывательная активность дронов, увеличена авиационная составляющая, нанесение поражения с помощью КАБ по логистическим маршрутам в том числе.

Он отметил, что российские войска пытаются флангово применять штурмовые действия. Также они повысили активность в районе Пантелеймоновки, которая принадлежит Торецкому направлению.

На Краматорском направлении пока не наблюдается активность именно в штурмовых действиях, но не снижается активность врага там по применению артиллерии, а также не снижается, а наоборот — повышается активность по мерам перемещения личного состава, а также наибольшее количество фиксирований переговоров личного состава по перемещению из того или иного района. Поделиться

Также Запорожец сообщил, что на Краматорском направлении Силы обороны фиксируют логистические меры по подвозу боеприпасов, провианта и сбросов с БПЛА.

Там враг активно накапливается сейчас и, скорее всего, планирует там какие-нибудь дальнейшие штурмовые действия именно с применением большего количества живой силы. Возможно, какая-нибудь механизированная составляющая со временем прибавится, пока такой составляющей не фиксируем.

Он рассказал, что за минувшие сутки в оперативной зоне ОТУ "Луганск" произошло 33 боестолкновения, из них 25 — на Торецком направлении и 8 — на Северском.