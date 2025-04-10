Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 85 боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 16:00 10.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Харківському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися до наших позицій у напрямку Піщаного та в районі Загризового. Три бойові зіткнення тривають досі.

Агресор збільшив кількість атак до восьми на Лиманському напрямку, атакував поблизу населених пунктів Нове, Ямполівка та в бік Дронівки, Греківки, Ольгівки, Котлярівки, Новомихайлівки, чотири бої наразі ще тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив за сьогодні вже чотири атаки, три з яких українські воїни вже відбили. Підрозділи окупантів намагаються просунутися у бік Григорівки та в районах Білогорівки і Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога, противник проводив наступальні дії поблизу Білої Гори та Курдюмівки.