ЗСУ ліквідували понад 120 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Оперативна інформація станом на 22.00 09.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники завдали 62 авіаційних удари, застосувавши 105 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1068 дронів-камікадзе та здійснили майже 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців в районах населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі та в напрямках Греківки і Новомихайлівки. Дотепер тривають 11 боєзіткнень.

На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбивали чотири атаки противника в районах Вовчанська, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки. Два боєзіткнення досі тривають.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 26 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Шевченко, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка, Лисівка, Котлине, Котлярівка та Богданівка. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 232 окупанти, 128 з них — безповоротно. Також знищено один танк, шість бойових машин піхоти, одну БРМ, дев’ять автомобілів, чотири мотоцикли, два термінали супутникового зв’язку, дві гармати, також пошкоджено одну гармату, два мотоцикли та одну бойову машину піхоти окупантів.