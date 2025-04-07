ЗСУ знищили понад 1300 окупантів і 31 артсистему РФ протягом доби

Українські захисники ліквідували за добу ще 1350 російських загарбників. Відтак загальні втрати країни-агресора в особовому складі у війні вже перевищили 925 тисяч військових.
Головні тези:
- ЗСУ знищили понад 1300 окупантів та 31 артилерійську систему РФ за останню добу.
- Загальні втрати країни-агресора в особовому складі у війні перевищили 925 тисяч військових.
- Актуальні дані від Генерального штабу ЗСУ свідчать про значний розклад військово-технічного потенціалу російських окупантів.
Актуальні втрати окупантів РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 07 квітня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 925 020 (+1350) осіб ліквідовано;
танків — 10 567 (+13) од.;
бойових броньованих машин — 21 997 (+25) од.;
артилерійських систем — 25 817 (+31) од.;
РСЗВ — 1356 (+2) од.;
засобів ППО — 1124 од.;
літаків — 370 од.;
гелікоптерів — 335 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31 874 (+28) од.;
крилатих ракет — 3 145 (+15) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 43 120 (+70) од.;
спеціальної техніки — 3 790 (+1) од.
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