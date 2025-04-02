ЗСУ ліквідували 79 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 79 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Найгарячішим на фронті залишається Покровський напрямок. Тут 2 квітня відбулося 69 штурмових і наступальних дій.

Головні тези:

  • У звіті Генерального штабу ЗСУ було заявлено про ліквідацію 79 російських окупантів на Покровському напрямку.
  • За добу відбулося 191 бойове зіткнення, з них 69 на Покровському напрямку.
  • Під час бойових дій на Покровському напрямку було знищено автомобільну техніку, антени БпЛА, пункти управління БпЛА, засіб РЕБ, засоби супутникового зв’язку та інше.

ЗСУ знешкодили майже 130 окупантів на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22.00 02.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 191 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 69 штурмових і наступальних дій.

Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у 12 локаціях.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 79 та поранили 49 окупантів на даному напрямку.

Також знищено:

  • одиницю автомобільної техніки,

  • чотири антени БпЛА,

  • три пункти управління БпЛА,

  • один засіб РЕБ,

  • два засоби супутникового зв’язку.

Суттєво пошкоджено автомобіль, три гармати та танк противника.

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Генштаб ЗСУ
танк

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