Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 130 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 02.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив чотири спроби просунутися до наших позицій в районі населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка, три з яких успішно відбили українські захисники, одне боєзіткнення триває.

Агресор 15 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку, поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Колодязі, Ямполівка та Діброва, на даний час продовжуються сім боєзіткнень.

На Харківському напрямку з початку доби противник активних дій не проводив.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили шість атак противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного.