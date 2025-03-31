ЗСУ знищили понад 1200 окупантів і 30 артсистем РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1200 окупантів і 30 артсистем РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
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Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року на війні проти України становлять близько 915 тисяч 230 осіб, них 1230 осіб — за минулу добу.

Головні тези:

  • За останню добу Збройні сили України знищили понад 1200 окупантів та 30 артилерійських систем російських військ.
  • Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України перевищують 915 тисяч осіб з початку лютого 2022 року.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Втрати армії РФ

Також Сили оборони знищили:

  • російських танків — 10496 (+4) ,

  • бойових броньованих машин — 21819 (+3),

  • артилерійських систем — 25537 (+30),

  • РСЗВ — 1347 (+0),

  • засобів ППО — 1123 (+1),

  • літаків — 370 (+0),

  • гелікоптерів — 335 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 31416 (+71),

  • крилатих ракет — 3121 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 42593 (+65),

  • спеціальної техніки — 3787 (+0).

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