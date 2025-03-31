ЗСУ знищили понад 1200 окупантів і 30 артсистем РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року на війні проти України становлять близько 915 тисяч 230 осіб, них 1230 осіб — за минулу добу.
Головні тези:
- За останню добу Збройні сили України знищили понад 1200 окупантів та 30 артилерійських систем російських військ.
- Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України перевищують 915 тисяч осіб з початку лютого 2022 року.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.
Також Сили оборони знищили:
російських танків — 10496 (+4) ,
бойових броньованих машин — 21819 (+3),
артилерійських систем — 25537 (+30),
РСЗВ — 1347 (+0),
засобів ППО — 1123 (+1),
літаків — 370 (+0),
гелікоптерів — 335 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 31416 (+71),
крилатих ракет — 3121 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 42593 (+65),
спеціальної техніки — 3787 (+0).
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